Afyonkarahisar'da geri dönüşümle hayvanlara destek

Afyonkarahisar Osmangazi Mahallesi'nde, ART Geri Dönüşüm firmasının desteğiyle kurulan manuel iade noktasıyla toplanan cam, alüminyum ve plastik şişelerden elde edilecek gelir sokak hayvanları için kullanılacak. Proje, mahalle halkının katkısıyla çevre duyarlılığını ve sosyal faydayı bir araya getiriyor.

Manuel iade noktasının işleyişi:

Mahalle Muhtarı Arif Zenger tarafından kurulan noktada vatandaşlar geri dönüşüme kazandırdıkları içecek şişelerini teslim ediyor. Zenger projenin amacını şu sözlerle anlattı: Mahalle olarak geri dönüşüm malzemelerini çevre ve sokak hayvanları için alıyoruz. Bunları biz doğayı korumak için aldığımız şişeleri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) ART tesisine gönderiyoruz. Götürdüğümüz malzemeler orada geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Gelirlerini kedi ve köpekler için kullanacağız. Benim kendi kedilerimde var. Onlara da malzeme alacağız

Günlük toplama hedefleri ve yaygınlaşma çabası:

ART Grup Depozito Yönetim Sistemeleri koordinatörlerinden Mert Karayılmaz projenin yaygınlaşması için manuel iade noktalarının sayısının artırıldığını belirtti. Karayılmaz, firma olarak Türkiye'de 6 kentte hizmet verdiklerini ve Afyonkarahisar'da hevesli bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, Afyonkarahisar'da günlük ortalama 200 bine yakın iade aldıklarını ve bu rakamı diğer şehirlerde de yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu çalışmaların hem çevre korumasına hem de sokak hayvanlarına doğrudan katkı sağladığı vurgulanıyor.

Proje, mahalle dayanışması ve özel sektör desteğinin birleştiği uygulayıcı bir model olarak öne çıkıyor; toplanan malzemeler OSB'deki ART tesisinde geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor ve elde edilen gelir sokak hayvanları için harcanıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA ART GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASININ DESTEĞİYLE MAHALLE MUHTARLIĞINA KURULAN MANUEL İADE NOKTASI İLE TOPLANACAK CAM VE PET ŞİŞELERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANILACAK.