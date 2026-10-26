Sokaktan sahaya: Çermik'te çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan korunuyor

Çermik 21 Futbol Kulübü gençleri sokaktan uzaklaştırıyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde faaliyet gösteren Çermik 21 Futbol Kulübü, çocuk ve gençleri sporla buluşturarak zararlı alışkanlıklardan ve olumsuz çevresel etkilerden korumayı hedefliyor. Kulübün onursal başkanı Ramazan Yıldız ile teknik kadronun ortak çalışması, gençlerin sosyal ve sportif gelişimini destekliyor.

alt yapı ve katılımcı profili:

2021 yılında kurulan kulübün altyapısı 6 yaşta başlıyor ve 18 yaşa kadar sporcu çalıştırılıyor. Kulüp bünyesinde altyapıda yaklaşık 200 genç futbolcu bulunuyor; A takımıyla birlikte toplamda yaklaşık 300 sporcunun kulüp çatısı altında olduğu belirtiliyor. Antrenmanlar dört antrenörle yürütülüyor ve çocukların antrenmanlara güvenli ulaşımı için servis hizmeti sağlanıyor.

toplumsal dayanışma ve yardım çalışmaları:

Ramazan Yıldız, Çermik 21'i sadece sportif bir oluşum olarak görmediklerini vurguluyor ve çalışmayı 'sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti' olarak tanımlıyor. Yıldız, şiddetli depremin vurduğu bölgelerde kulübün oluşturduğu yardım fonunu ihtiyaç sahiplerine yönlendirip, buralarda yardım dağıtarak insanların hayatına dokunmaya çalıştıklarını aktardı.

rekabet ve gelecek hedefleri:

Antrenör Recep Tutal ise altyapıda yer alan sporcu sayısını teyit ederek, U19 takımının Türkiye şampiyonası için mücadele ettiğini söyledi. A takımının lig maçlarının başladığını ve ilk galibiyeti aldıklarını belirten Tutal, ellerinden geldiğince gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup daha iyi bir gelecek sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Tutal, çalışmalara destek verenlere teşekkür ederek kulübün sürdürülebilir bir sosyal ve sportif yapı oluşturma hedefini yineledi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÇERMİK 21 FUTBOL KULÜBÜ ARACILIĞIYLA SPOR YAPARAK KÖTÜ BİR ÇEVREDEN VE ZARARLI ALIŞKINLIKLARDAN KORUNUYOR.