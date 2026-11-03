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Söke huzurevinde müzikle dolu unutulmaz gün

Hilmi Fırat Huzurevi sakinleri için düzenlenen konserde Gülcan Esen Güleç sahne aldı; Söke protokolü etkinlikte yer aldı ve pasta kesimiyle anılar paylaşıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söke huzurevinde müzikle dolu unutulmaz gün

Söke huzurevinde müzikle dolu özel bir etkinlik

Aydın’ın Söke ilçesinde, Hilmi Fırat Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri için düzenlenen konser, müzik ve mutluluğun buluştuğu bir güne dönüştü. Etkinlik, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve katılımcılar için unutulmaz anlar yaşattı.

Yerel sanatçıdan sevilen şarkılar:

Programda sahne alan yerel sanatçı Gülcan Esen Güleç, huzurevi sakinleri için sevilen şarkılarını seslendirdi. Söke Belediyesi Düğün ve Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşen performans boyunca misafirler müziğin ritmine eşlik etti; salon, neşe ve paylaşımla doldu.

Protokol katılımı ve anı paylaşımı:

Etkinliğe Söke Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Çiftçi, Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen ve Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy de katılarak günü birlikte yaşadı. Program sonunda günün anısına pasta kesimi yapıldı ve konuklar ile huzurevi sakinleri birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Hilmi Fırat Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Aynur Bayrak, etkinliğe katılanlara ve huzurevi sakinlerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Müzik ve sosyal etkinliklerin, huzurevi sakinlerinin moral ve yaşam kalitesine olumlu katkı sağladığı etkinlik boyunca gözle görülür bir biçimde hissedildi.

HUZUR EVİ SAKİNLERİ KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

HUZUR EVİ SAKİNLERİ KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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