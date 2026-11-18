yatırımın kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Söke ilçesinde toplam 24 milyon 100 bin TL değerindeki altyapı yatırımına başladı. Proje çerçevesinde Novada Kavşağı ile Akçakonak Mahallesi'nde mevcut kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilenecek, abone bağlantıları güncellenecek.

Yapılacak işler arasında hem atıksu yönetimini iyileştirecek kanalizasyon hattı inşası hem de içme suyu hattındaki eskiyen boruların değiştirilmesi yer alıyor. Belediye yetkilileri, çalışmanın bölgenin uzun vadeli altyapı ihtiyacını karşılamayı hedeflediğini belirtiyor.

çalışma detayları:

Novada Kavşağı bölgesinde başlatılan çalışmanın bedeli 22 milyon TL olarak açıklandı. Bu bölümde kanalizasyon hattı ve içme suyu hatlarının yapımı öncelikli olarak yürütülecek ve çalışmalar tamamlandığında bölgenin altyapısı daha dayanıklı hale gelecek.

Akçakonak Mahallesi'nde ise 2 milyon 100 bin TL tutarındaki yatırım kapsamında içme suyu hattı ve abone bağlantılarının yenilenmesi işleri gerçekleştirilecek. Mahalle sakinleri, başlatılan yatırımın altyapı sorunlarını azaltacağı ve hizmet kalitesini artıracağı yönünde memnuniyetlerini dile getirdi.

yerel değerlendirme ve hedefler:

Başkan Özlem Çerçioğlu çalışmaların Aydın genelindeki yatırımların parçası olduğunu vurguladı. Çerçioğlu, '17 ilçemizin tamamında yatırım ve projelerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı Aydınımıza kazandırıyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Yatırım ve projelerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, eş zamanlı yürütülen çalışmalar sayesinde Söke'de altyapı kapasitesinin kısa sürede artırılmasının hedeflendiğini; tamamlanan bölümlerin vatandaşların kullanımına arındırılmış ve güçlendirilmiş altyapı olarak sunulacağını belirtti. Projelerin planlanan sürede tamamlanması halinde bölge halkı hem sağlık hem de hizmet kalitesi açısından somut fayda görecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ TARAFINDAN SÖKE’DE 24 MİLYON 100 BİN TL’LİK ALTYAPI YATIRIMI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI. NOVADA KAVŞAĞI VE AKÇAKONAK MAHALLESİ’NDEKİ YATIRIMLARLA KANALİZASYON VE İÇME SUYU HATLARI YENİLENİYOR.