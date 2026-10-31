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Söke'de dört noktada eş zamanlı altyapı ve çevre yenilemesi:

Söke Belediyesi, dört ayrı bölgede bisiklet-yürüyüş yolu, parke taş döşeme ve ağaçlandırma çalışmaları yaparak ulaşım ve yaşam alanlarını yeniliyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'de dört noktada eş zamanlı altyapı ve çevre yenilemesi:

Söke'de yürütülen çalışmalar kısa zamanda kentin görünümünü değiştiriyor:

Söke Belediyesi, kentin çehresini yenileme ve ulaşım konforunu artırma hedefiyle dört ayrı bölgede eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Cumartesi günü sahada gerçekleştirilen uygulamalar, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda ilerliyor ve amaç kentin yaşam alanlarını hem estetik hem de işlevsel açıdan güçlendirmek.

bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları:

İlçenin en dikkat çeken projelerinden Bisiklet ve Yürüyüş Yolu iki ayrı etapta ilerliyor. Kaymakamlık binası ile Bağarası Kavşağı arasındaki son etapta yapım çalışmaları sürerken, Tren Yolu ile Kaymakamlık binası arasında tamamlanan bölümlerde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Proje güzergahına eklenen ağaçlar ve yeşil doku, hattın giderek daha estetik ve dinlendirici bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Tamamlandığında; Sökelilere spor yapabilecekleri, yürüyüş ve bisiklet kullanımını teşvik eden, aynı zamanda dinlenme ve sosyal etkinliklere açık bir yaşam alanı sunması hedefleniyor. Bu hat, kentin yeni cazibe noktalarından biri olması için tasarlandı.

parke taş döşeme ve yol yenileme çalışmaları:

Ulaşım altyapısında da birden fazla noktada yenileme hareketi devam ediyor. Kent merkezinde Çeltikçi ve Kemalpaşa mahallelerini birbirine bağlayan Futbol Sokakta parke taş döşeme işlemleri sürüyor. Benzer şekilde, Fevzipaşa Mahallesi ile Söke Devlet Hastanesi dolayısıyla Yenikent Mahallesi arasındaki erişimi sağlayan Esin Sokakta da yenileme çalışmaları hızla ilerliyor.

Kemalpaşa Mahallesi sınırları içindeki Ağaçlı Yolu üzerinde yeni yerleşim alanlarının çevresinde açılan yollar da parke taşla örülerek ulaşım ağına kazandırılıyor. Bu eş zamanlı uygulamalarla amaç, mahalleler arası bağlantıların modernize edilmesi ve yol konforunun artırılmasıdır.

Çalışmaların tamamlanmasıyla, Söke'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol konforunun yükseltilmesi ve mahalleler arasındaki geçişlerin daha güvenli ve düzenli hale gelmesi hedefleniyor.

Dr. Mustafa İberya Arıkan, yürütülen hizmetlerin planlanan program doğrultusunda devam ettiğini belirterek, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen çalışmalarla Söke’nin geleceğine yatırım yaptıklarını ifade etti. Başkan Arıkan, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet üretmeye, ulaşımı daha konforlu hale getirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söke Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda kent genelinde sürdürdüğü bu çalışmaları tamamlayarak hem altyapı hem de çevre düzenlemesi açısından ilçeyi geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜYÜŞ YOLUNDA ÇALIŞMALARA DEVAM

BİSİKLET VE YÜRÜYÜYÜŞ YOLUNDA ÇALIŞMALARA DEVAM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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