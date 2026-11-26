Denetim çalışmaları:

Aydın’ın Söke ilçesinde, tarımsal üretimin verimliliğini korumak ve piyasaya sağlıklı ürün sunmak amacıyla Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasat öncesi sahada denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde öncelik; pestisit kalıntısı taramaları ve bitkilerin sağlık durumunun izlenmesine veriliyor.

Denetimler, üretimin kritik aşamalarından biri olan hasat öncesine odaklanırken aynı zamanda filiz gelişimi, hastalık ve zararlı varlığı gibi göstergeler kayıt altına alınıyor. Bu sayede hem üreticinin verimi korunuyor hem de tüketiciye ulaşacak ürünlerin güvenilirliği sağlanıyor.

Saha uygulamaları ve amaçlar:

Saha ekipleri, tarlalarda yürütülen çalışmalarda numune alma, bitki muayenesi ve kayıt tutma gibi uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerin temel hedefi; olası hastalık ve zararlıların erken tespit edilmesi, yayılımının engellenmesi ve bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesidir. Denetimler aynı zamanda tüketici sağlığı açısından önemli olan pestisit kalıntılarının mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Üreticilere bilgilendirme ve uyarılar:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sahadaki denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı ve üreticilere bitki koruma ürünlerinin mevzuata uygun kullanılması konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Denetimlerin amacı cezalandırma değil, sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliğini sağlamak için rehberlik etmek olarak ifade edildi.

Söke’de tarımsal üretimin korunması ve güvenilir gıda arzının devam ettirilmesi için hasat öncesi pestisit denetimleri ve bitki sağlığı kontrollerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN KORUNMASI VE TÜKETİCİLERE SAĞLIKLI, GÜVENİLİR ÜRÜN ULAŞTIRILMASI AMACIYLA HASAT ÖNCESİ PESTİSİT DENETİMLERİ İLE BİTKİ SAĞLIĞI KONTROLLERİ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.