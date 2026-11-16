Söke’de yenicami muhtarı Hüseyin Yörük son yolculuğuna uğurlandı

Söke'de muhtar Hüseyin Yörük için son görev yerine getirildi

Söke'nin merkez mahallelerinden Yenicami Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yörük, geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bugün toprağa verildi. Yörük'ün ani ölümü mahallede derin üzüntü yarattı.

olayın ayrıntıları:

Olay, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin ATM'si önünde meydana geldi. Yörük, burada aniden fenalaşarak yere yığıldı ve düşme sırasında başını yere çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yörük'e, ambulans içerisinde ve hastanede kalp masajı uygulandı; ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

İki çocuk babası ve uzun yıllardır Yenicami Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Hüseyin Yörük için öğle namazının ardından Söke Hacı Ahmet Özbaş Camii (Garaj Camii)'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Aksu, Belediye Başkan Yardımcıları Haşim Çiftçi ve Op. Dr. Esat Çalık ile kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yörük, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Söke'de sevilen bir isim olan Hüseyin Yörük'ün vefatı, geride derin bir üzüntü bıraktı.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI CENAZE TÖRENİ