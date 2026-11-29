Kaza detayı:
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Sarı Çiçek Yolu girişinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Müdahale ve tahliye:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, UMKE ve jandarma sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma ve güvenlik:
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olay yerinde yürütülen çalışmaların ardından kazanın nedenine ilişkin bulguları değerlendirecek.
Olayın ayrıntıları ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor; yetkililer ulaşım güvenliği ve dikkatli sürüş uyarılarını yineliyor.
BİNGÖL'DE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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