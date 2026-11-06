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Sollama manevrası Söğüt Sırhoca yolunda kazaya dönüştü

Söğüt’te sollama sırasında iki araç çarpıştı; 3 kişi yaralandı. Yaralılar Söğüt Devlet Hastanesi'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sollama manevrası Söğüt Sırhoca yolunda kazaya dönüştü

Kaza detayları:

Kaza, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Zekeriya K. idaresindeki 16 AGA 477 plakalı otomobil, sollama manevrası sırasında karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

Yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Zekeriya K., diğer araç sürücüsü Celal Y. ile araçta bulunan Ezgi E. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı; üç yaralı daha sonra Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerinde başlatılan incelemenin ardından polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın kesin nedeni ve sorumlulukla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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