SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

TEKNOFEST Güneydoğu’da Şanlıurfa semalarında özel gösteri:

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa’da tarihin sıfır noktasında sahne aldı. Ekip lideri Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir’in manevraları, özel müzik paketi ve bölgeye uyarlanmış düzenlemelerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteride aynı zamanda Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen’in anlatımı ve seslendirmesi yer aldı.

gösterinin teknik içeriği ve yerel uyarlamalar:

SOLOTÜRK pilotları, tarihte patentli sayılan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, reverans ve kobra gibi manevraları sergiledi. Ekip, Şanlıurfa programına gelmeden önce hem uçuş manevralarında hem de müzik paketinde değişiklikler yaparak bölgenin kültürel ritimleriyle gösteriyi harmanladı. Bakıcı, bu farklı düzenlemelerin halkta büyük bir coşku yarattığını ve performansın kameralar aracılığıyla içeriğinin ülke içi ve dışına milyonlara ulaştığını vurguladı.

SOLOTÜRK’ün asli görevinin muharip pilotluk olduğunu hatırlatan Bakıcı, gösteri pilotluğunu da aynı savaş pilotluğu disipliniyle icra ettiklerini belirtti. Ekip; yurtiçinde ve yurtdışında birçok organizasyona katılıyor, sayısız harekat ve operasyonda görev alıyor.

vatandaş tepkisi, duygusallık ve rol model olma:

Yere indiklerinde izleyicilerin 7’den 70’e herkesinin gözlerindeki bir damla yaşın kendilerini duygulandırdığını söyleyen Bakıcı, bu gözyaşlarının içlerindeki milli duyguların dışa vurumu olduğunu ifade etti. Bakıcı, insanların gösteride kendi güçlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü gördüklerini belirterek, ekibin bu hissi izleyicilere hissettirebilmesinden gurur duyduklarını anlattı.

Gösteri sırasında özellikle yavaş uçuş manevrasında F-16’yı yaklaşık 100 knot seviyelerine kadar düşürdüklerini ve bunun 185–190 kilometre/saat aralığına tekabül ettiğini belirten Bakıcı, bu aşamada pilotların izleyicilerle göz teması kurabildiğini, iniş sonrası izleyicilerin şaşkınlıkla gördüklerini anlattıklarında bunun sürpriz olmadığını dile getirdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Ş. Alper Şen ise yerde yapılan anlatımlar, şarkılar ve şiirlerle gösteriyi renklendirdiklerini; Şanlıurfa’da 7’den 70’e büyük bir enerji olduğunu, “Şanlı üniformayı üzerimizde taşımak” gibi duyguların ekibe gurur verdiğini söyledi.

gençlere doğrudan mesaj:

Bakıcı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü hatırlatarak "İstikbal göklerdedir." dedi ve gençlere şu öğüdü verdi: hedeflerini gökyüzüne, yukarılara koysunlar; hedefledikleri yere gelmek için gönülden ve bütün benlikleriyle mücadele etsinler. Bakıcı, TEKNOFEST sayesinde geleceğin pilotları, mühendisleri, teknik ekipleri ve komutanlarıyla bir araya gelip onlara rol model olma fırsatı bulduklarını belirtti.

Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı da gösteriyi ve müzik seçimini anlatırken gençlere çağrı yaptı: "İstikbalin göklerdeki geleceği gençlerimizi aramıza bekliyoruz." Ekip, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksekokullarına gençleri davet ederek izleyicilerle kurdukları bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Gösterinin ardından ekip lideri Bakıcı, izleyicilerin coşkusunun ekibin motivasyonunu artırdığını, Şanlıurfa’ya özel hazırlanan paket ve farklı hareketlerin kameralar tarafından kaydedilmesinin gösterinin etkisini genişlettiğini belirterek, izleyicilere teşekkür etti ve gençleri gelecekte bu sorumluluğu üstlenmeye davet etti.

SOLOTÜRK'ten çocuklara mesaj: "Hedeflerini gökyüzüne, yukarılara hedeflesinler, olmak istedikleri yere gelmek için de bütün benlikleriyle mücadele etsinler"