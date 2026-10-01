Dolar 49,0301 +0,03%
Euro 55,1686 -0,68%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.624,47 +0,37%
EUR/USD 1,1233 -0,89%
Brent Petrol 102,37 +4,43%
--°

Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor

İmbat Madencilik'in Soma Eynez maden ocağında 1 Ekim 2026'da göçük oldu; 7 işçi etkilendi, 2 yaralı Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor

Soma'da İmbat Madencilik ocağında göçük

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren İmbat Madencilik A.Ş.'ye ait maden işletmesinde 1 Ekim 2026 tarihinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük sırasında toplam 7 işçi kazaya maruz kaldı.

göçüğün ilk bulguları:

Olay yerine gelen ekipler, göçüğün boyutunu ve güvenlik risklerini değerlendirmeye aldı. Ekipler aynı zamanda etkilenen çalışma alanında arama kurtarma düzenini kurarak enkaz altında olabilecek diğer işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

yaralılara müdahale ve devam eden çalışmalar:

Göçük altından çıkarılan 2 işçi, sahadaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralıların genel durumları iyi ve bilinçleri açık; bir işçinin bel ve ayak bileği bölgesinde hasar, diğer işçinin sol ayağında kırık tespit edildi. Diğer işçilere ulaşabilmek amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Soma’daki maden göçüğünde çalışmalar sürüyor

Soma’daki maden göçüğünde çalışmalar sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minibüs kapısı otomobile saplandı, kazada yaralanma olmadı
images

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi
images

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı
images

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuk...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soma'da göçük: kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ikiye yükseldi

manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Aydın'da dijital delillerle sonuçlanan müstehcenlik operasyonunda iki kişi tutuklandı

Kavşakta kırmızı ışık ihlali vip tur araçlarına çarptı: 3 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı