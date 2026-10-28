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Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı tamamlanan Soma 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nin 3 km'lik bölümüne 8 bin ton sıcak asfalt seriyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Soma’nın ana arterinde toz ve çamur sona eriyor: Adnan Menderes Caddesi 8 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Soma’da altyapı sonrası cadde yepyeni bir yüz kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde başlattığı asfalt seferiyle yıllardır süren toz ve çamur sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Projede, cadde boyunca yol güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor.

çalışmanın kapsamı:

İlçenin önemli ana arterlerinden biri olan cadde üzerinde, 3 kilometrelik güzergahta toplam 8 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. İş makinaları ve personel ile koordineli yürütülen çalışmada 2 finişer, 2 çift bandajlı silindir, 14 kamyon ve 11 personel görev alıyor. Yapılan müdahaleler altyapı yenilemelerinin üzerine planlı şekilde uygulanıyor.

belediye ve ilçe yönetiminin değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Soma'daki müdahalenin mahalle sakinlerinin ulaşım güvenliğini artırmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Dutlulu, altyapısı tamamlanan noktalarda ekiplerin tam zamanlı sahada olduğunu ve bozulan yolların Soma Belediyesi ile iş birliği içinde yenilenmeye devam edeceğini ifade etti.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise Adnan Menderes Caddesi'nin uzun süredir şikâyet konusu olduğunu, altyapı işlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin hızlı asfaltlama başlattığını söyledi ve çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek ekiplere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı altyapı çalışmaları tamamlanan diğer noktalarda da yol yenileme işlemlerinin plan dahilinde süreceğini bildirdi. Mahalle muhtarı İsa Ata da yapılan hızlı asfaltlama sayesinde mahallenin toz ve çamur sorununun geride bırakıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla yürütülen çalışma, Adnan Menderes Caddesi'ni daha modern ve konforlu bir ulaşım aksı haline getirmeyi amaçlarken, mahalle sakinlerinin gündelik yaşamında somut iyileşmeler sağlayacak.

Soma’da toz ve çamur çilesi sona eriyor

Soma’da toz ve çamur çilesi sona eriyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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