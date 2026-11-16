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Son anda kaleyi devralan Çağrı Yağız Yasak Erciyes 38'in galibiyetini perçinledi

Son bölümde kaleye geçen Çağrı Yağız Yasak, Kırşehirspor karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla Erciyes 38'e galibiyeti getiren oyunculardan biri oldu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Son anda kaleyi devralan Çağrı Yağız Yasak Erciyes 38'in galibiyetini perçinledi

Çağrı Yağız Yasak maçın kaderini değiştirdi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanan Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - Kırşehirspor maçında son dakikalar adeta filmi andırdı. Maça yedek başlayan Çağrı Yağız Yasak, maçın son bölümünde sahaya müdahil olarak takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.

Kırılma anı:

Karşılaşmanın 72. dakikasında kaptan Artun Akçakın yerine oyuna giren Çağrı, normalde sahada görev aldığı pozisyonun ötesine geçti. Mücadelenin 90+2. dakikasında kaleci Mertcan Dağlı direkt kırmızı kart görünce Erciyes 38'de kalede oyuncu değişikliği hakkı kalmadı ve eldivenleri Çağrı devraldı.

Performans ve tribünlerin tepkisi:

Kaleye geçtiği anda karşı takımdan yoğun ataklar gören Erciyes kalesinde, Çağrı yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Hem hücumda hem savunmada sergilediği mücadeleci performansla dikkat çeken genç oyuncu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Maç boyunca disiplinli bir oyun ortaya koyan Erciyes 38'in bu avantajını son ana kadar korumasında Çağrı'nın anlık refleksleri ve soğukkanlılığı öne çıktı. Teknik ekip ve tribünler, yedekten gelip kaleyi koruyan oyuncuyu performansından dolayı alkışladı.

Bu sıra dışı müdahaleyle dikkatleri üzerine çeken Çağrı Yağız Yasak, kulüp formasıyla sergilediği mücadeleci oyunla takımına önemli bir üç puan kazandırdı. Karşılaşma sonrası oyuncunun sevinci ve saha içindeki katkısı, maçın en çok konuşulan tarafı oldu.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARILI OYUNCUSU ÇAĞRI YAĞIZ YASAK, KIRŞEHİRSPOR MAÇININ SON...

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARILI OYUNCUSU ÇAĞRI YAĞIZ YASAK, KIRŞEHİRSPOR MAÇININ SON DAKİKALARINDA KALEYE GEÇEREK YAPTIĞI KRİTİK KURTARIŞLARLA GALİBİYETİN MİMARLARINDAN BİRİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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