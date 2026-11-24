24 Kasım'da anılan fedakarlık

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yönelik saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarlıkta bir anma programı düzenlendi. Tekir Mahallesi'ndeki mezarlıkta gerçekleştirilen törende öğrenciler, yakınları ve sevenleri katıldı; öğrenciler mezara çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

son diyaloğundan geriye kalanlar:

Dilara Kıyak, annesiyle olay öncesinde sıkça konuştuğunu ve o gün de annesinin nöbetçi olduğu için okula gitmek istediğini anlattı. Dilara, annesinin 'öğrencilerin başına bir şey gelir ben nöbetçiyim' diyerek göreve gittiğini aktardı. Olaydan yaklaşık bir saat önce aralarında başka bir konunun konuşulduğunu, sonrasında kendisine ulaşılamadığını belirtti. Dilara, 24 Kasım'ın aile için hem buruk hem anlamlı olduğunu ve anma programının kendileri için değer taşıdığını söyledi.

okul töreni ve aile açıklamaları:

Ramazan Kara, eşi için sadaka verdiklerini, oruç tuttuklarını ve mezarı ziyaret ettiklerini ifade etti. Ramazan Kara, Ayla hocanın öğrenciler tarafından çok sevildiğini, Öğretmenler Günü'nde çiçeklerle mutlu olduğundan söz ederek öğretmenin çocuklara karşı gösterdiği sevgiye vurgu yaptı. Öğrencilerin sıklıkla hediyeler ve çizimler getirdiğini, Ayla hocanın öğrencileri çok sevdiğini anlattı.

Mine Şişik, saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Bayram Nabi Şişik'in annesi, Ayla öğretmenin fedakarlığı ve kahramanlığı için minnet duyduklarını söyledi. Mine Şişik, Ayla öğretmenin sadece ilim öğretmekle kalmayıp çocuklara kol kanat gerdiğini ve 9 evladımız ile beraber şehadet mertebesine ulaştıklarını belirterek 'mekanı cennet olsun' dileğinde bulundu. Bayram'ın o gün matematiği çok sevdiği ve Ayla öğretmenin dersi olduğu için okula gittiği ifade edildi.

Anma töreninde konuşulanların ortak noktası, Ayla Kara'nın sadece 5-E sınıfına değil, tüm Türkiye'ye öğretmenliğin ne demek olduğunu gösterdiği vurgusu oldu. Aile ve öğrenciler, öğretmenin hatırlanmasından ve dualarla anılmasından duydukları kıymeti dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU'NA YÖNELİK SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN MATEMATİK ÖĞRETMENİ AYLA KARA'NIN KIZI DİLARA KIYAK, "ANNEM O GÜN TÜM TÜRKİYE'YE BİR DERS VERMİŞ OLDU. SADECE BİR SINIFA DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'YE ÖĞRETMENLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNU, ÇOCUKLARA NASIL SAHİP ÇIKILMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ. ANNEM, SADECE 5-E SINIFINA DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'YE SON DERSİNİ VERMİŞ OLDU." DEDİ.