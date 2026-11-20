Maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Ümraniyespor Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Karşılaşma, erken gelen gol, ikinci yarıda Ümraniyespor'un öne geçmesi ve son dakikada gelen penaltı ile nefes kesen bir tablo sundu.

Kilit anlar:

9. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Felix Afena-Gyan’ın yerden ortasında penaltı noktasında Giovanni Crociata topu ağlara göndererek Iğdır'ı 1-0 öne geçirdi. 26. dakikada arka direkteki kafa vuruşunu Berat Yılmaz değerlendirerek skoru 1-1'e getirdi. 32. dakikada Afena-Gyan'ın sert şutu kaleci Cihan Topaloğlu tarafından kornere çelindi.

İkinci yarıda 49. dakikada Berat Yılmaz sol kanattan gelen ortada gelişine vuruşunu filelerle buluşturarak Ümraniyespor'u 2-1 öne geçirdi. 57. dakikada Serdar Gürler'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonundaki vuruşunu Cihan çıkardı, 82. dakikada Dino Hotic'in ceza sahası dışından şutu direkten döndü. Mücadelenin son anlarında Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Hotic, 90+3. dakikada skoru 2-2 yapan golü kaydetti.

Kadrolar ve değişiklikler:

Iğdır FK sahaya Jakup Szumski; Soner Gönül (Arda Öztürk dk. 87), Loic Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan (Leandro Bacuna dk. 61); Giovanni Crociata (Özder Özcan dk. 82), Doğan Erdoğan (Efe Kaan Şıhlaroğlu dk. 61), Gökcan Kaya, Felix Afena-Gyan, Serdar Gürler, Arda Çolak (Dino Hotic dk. 61) on biriyle çıktı. Yedekler arasında Taha Tepe, Baran Moğultay, Moustapha Camara, Devran Şenyurt ve Leon Çalışkan yer aldı; teknik direktör Kenan Koçak görevdeydi.

Ümraniyespor ise Cihan Topaloğlu; Emre Gedik, Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım; Berat Yılmaz, Andrej Dokanovic, Alejandro Blanco (Burak Öksüz dk. 89), Santeri Hostikka (Melih Bostan dk. 76), Cebio Soukou (Toheeb Kosoko dk. 84), Serkan Göksu (Ali Yaşar dk. 76) dizilişiyle mücadele etti. Yedeklerde Özgün Ali Köklü, Burak Öksüz, Batuhan Çakır, Atalay Babacan, Kerem Şen, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Tunahan Taşçı bulunuyordu; takımın teknik direktörü Bülent Bölükbaşı'ydı.

Goller: Giovanni Crociata (dk. 9), Dino Hotic (dk. 90+3) - Iğdır FK; Berat Yılmaz (dk. 26 ve 49) - Ümraniyespor.

Hakemler ve stat: Maç Keçiören Aktepe Stadı'nda oynandı. Hakem kadrosunda Ayberk Demirbaş, yardımcılar Abdullah Uğur Sarı ve İbrahim Ethem Potuk yer aldı. Karşılaşmada Santeri Hostikka ve Oğuz Yıldırım sarı kart gördü.

TRENDYOL 1. LİG’İN 15. HAFTASINDA IĞDIR FK, SAHASINDA ÜMRANİYESPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.