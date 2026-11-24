Anavarza sonbaharda ziyaretçilerini bekliyor

Adana'nın Kozan ilçesindeki, Dilekkaya Mahallesi sınırlarında yer alan Anavarza Antik Kenti, sonbaharın serinleyen havalarıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Efes Antik Kenti'nin yedi katı büyüklüğünde olduğu belirtilen alan, Çukurova'nın ortasında adeta açık hava müzesi görünümü sunuyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anavarza; surları, ovaya hakim kalesi, üç girişli zafer takı ve sütunlu caddesiyle öne çıkıyor. Kente ait kayıtlar, Roma İmparatoru Augustus'un milattan önce 19 yılında Anavarza'yı ziyaret ettiğini gösteriyor ve bölgenin Roma döneminde önemli bir eyalet merkezi olduğunu vurguluyor.

Antik kentin öne çıkan yapıları:

Kentin yapısal zenginliği dikkat çekiyor: üç girişli zafer takı, sütunlu cadde, hamam, kilise, tiyatro, stadyum kalıntıları, su yolları ve kaya mezarları alan genelinde görülebiliyor. Tanımlarda yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda surlardan söz edilirken, eski muhtar Feridun Eroğlu kazı çalışmaları bağlamında 2.500 metreye yakın bir uzunluktan bahsediyor; alanda ayrıca 20 burç ve dünyanın ilk duble yoluna ilişkin izler öne çıkıyor.

Yerel anlatılar ve ziyaretçi deneyimi:

Eski muhtar Feridun Eroğlu, "Burası komple sit alanı. Her yeri tarih kokuyor," diyerek sit alanının korunmasının önemine dikkat çekti. Eroğlu, 2013 yılında başlayan kazı çalışmalarına ve kentte tespit edilen tiyatro ile kilise yerlerine ilişkin gözlemlerine değindi.

Antik kenti her yıl ziyaret ettiğini söyleyen Murat Bolat ise, "Benim için de Kozan için de Türkiye için de çok kıymetli bir yer. Herkesin burası için elini taşın altına koyması lazım," diyerek bölgeye sahip çıkılması çağrısında bulundu. Sonbahar aylarında bölgeyi gezenler, ova içindeki tepeden kentin siluetini ve arkeolojik dokuyu daha sakin koşullarda gözlemleme imkânı buluyor.

Kozan merkeze yaklaşık 28 kilometre uzaklıktaki Anavarza, Roma, Bizans ve Ermeni dönemlerinden izler taşıyan yapılarıyla Çukurova'nın en önemli tarihî yerleşimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Anavarza Antik Kenti sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor