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Sonbaharın sarı tonları otoyol kenarlarını tabloya çevirdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kavak ve ormanların sarı ile altın tonlarına bürünmesi, kilometrelerce süren kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın sarı tonları otoyol kenarlarını tabloya çevirdi

Sonbaharın otoyola yansıması:

Anadolu Otoyolunun Sakarya kesiminde sonbahar renkleri yol boyunca belirginleşti. Kavak ağaçları ve çevredeki ormanlık alanlar, yeşilin yerini sarı ve altın tonlarına bırakırken araç sürücüleri ile doğa fotoğrafçıları için kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yol kenarlarını saran ağaçların farklı sarı tonları, kilometreler boyunca uzanan manzaralar yarattı. Özellikle kavak ağaçlarının yoğun olduğu alanlarda doğanın renk dönüşümü daha çarpıcı bir görünüm kazandı ve otoyol, bu değişimin bir parçası olarak fotoğraf karelerine dahil oldu.

Havadan görüntülerin sunduğu detaylar:

Havadan kaydedilen görüntüler, sonbaharın ağaçlara kattığı dokuyu ve otoyolun çevresiyle kurduğu görsel ilişkiyi net biçimde gösterdi. Yerden bakıldığında bile dikkat çeken sarı yapraklar, havadan bakıldığında mozaik gibi dizilmiş alanlar oluşturdu.

Sakarya geçişinde görülen bu renk cümbüşü, bölgenin doğal çeşitliliğini ve mevsimsel değişimin yol manzaralarını nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne serdi. Otoyolun asfaltı ile sarının farklı tonları arasındaki kontrast, görüntülere derinlik kattı.

Ulaşım ve estetik birlikteliği:

Anadolu ile Avrupa arasında önemli bir güzergâh olan otoyolda, doğanın sezonluk dönüşümü ulaşım koridorunu estetik bir tabloya dönüştürdü. Yol kenarındaki ağaç sıraları, sürücülere kısa molalar ve fotoğraf durakları için görsel nedenler sunuyor.

Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte bu tür manzaraların daha geniş alanlara yayılması bekleniyor; bölgedeki ağaçların sarı-altın paleti, otoyol boyunca ziyaretçilere ve geçiş yapanlara unutulmaz görsel anlar yaşatıyor.

Anadolu Otoyolu’nda sonbahar şöleni: Sarının tonları mest etti

Anadolu Otoyolu’nda sonbahar şöleni: Sarının tonları mest etti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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