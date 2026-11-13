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Soruşturma kapsamında 16 kişi yakalandı: Sarıgül ailesine yönelik işlemler sürüyor

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 16 kişinin yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soruşturma kapsamında 16 kişi yakalandı: Sarıgül ailesine yönelik işlemler sürüyor

Soruşturmada son durum:

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği; operasyonlarda 16 kişinin yakalandığı öğrenildi.

İlerleyen süreç:

Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı...

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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