Soruşturma kapsamında 16 kişi yakalandı: Sarıgül ailesine yönelik işlemler sürüyor

Soruşturmada son durum:
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği; operasyonlarda 16 kişinin yakalandığı öğrenildi.
İlerleyen süreç:
Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi
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