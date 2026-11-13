Soruşturma kapsamında 16 kişi yakalandı: Sarıgül ailesine yönelik işlemler sürüyor

Soruşturmada son durum:

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada, 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği; operasyonlarda 16 kişinin yakalandığı öğrenildi.

İlerleyen süreç:

Yetkili kaynaklardan yapılan açıklamalarda soruşturmanın sürdüğü ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 16 kişinin yakalandığı öğrenildi