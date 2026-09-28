Sosyal hizmet ekiplerine Bayburt’ta aile yaşam döngüsü odaklı eğitim verildi

Sosyal hizmet personeline yönelik kapsamlı eğitim

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Aker tarafından "Aile Eğitimlerinde Gelişimsel Yaklaşım ve Aile Yaşam Döngüsü" başlıklı bir eğitim verildi. Programda, ailelerin yaşam döngüsünün farklı dönemlerinde ortaya çıkan değişimler ve bu değişimlerin aile içi ilişkilere etkileri ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, aile yaşam döngüsü kapsamında çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi evrelerin özellikleri ile bu dönemlerin aile dinamiklerine nasıl yansıdığı aktarıldı. Personelin aile bireylerinin gelişim süreçlerini tanıyarak neden-sonuç ilişkilerini değerlendirebilmesi için gelişimsel yaklaşımın temel ilkeleri ve uygulama örnekleri paylaşıldı.

Sosyal hizmet uygulamalarına etkisi:

Ele alınan gelişimsel yaklaşımın, saha çalışmalarında ailelerle yürütülen müdahalelerin planlanmasında ve eğitim süreçlerinin tasarlanmasında kullanılabileceği vurgulandı. Katılımcılara, farklı yaşam dönemlerinde ortaya çıkabilecek durumlara yönelik pratik bilgiler sunularak, vakalara ilişkin örnek uygulamalar üzerinden tartışmalar yapıldı.

Program, personele konuyla ilgili sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi ve eğitimde aktarılan bilgilerin sahadaki çalışmalara doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirildi.

SOSYAL HİZMET PERSONELİNE AİLE ÇALIŞMALARI KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ