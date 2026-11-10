Sosyal hizmet yatırımlarına yerinde takip: Bayrak sahada inceledi

ziyaret programı ve hedeflenen tesisler:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hacıoğlu, kent genelinde devam eden yatırımları yerinde denetledi. Ziyaret programı kapsamında Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve yapım çalışmalarına yeni başlanan Çocuk Evleri Sitesi inşaat alanları gezildi.

çalışmaların durumu ve bilgi alımı:

Heyet, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve inşaatların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Teknik ve idari yetkililerle yapılan görüşmelerde projelerin mevcut aşamaları ele alındı.

projelerin değerlendirilmesi:

İncelemeler sırasında projelerin ilerleyiş süreçleri değerlendirildi ve ilgili kurum yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmaların seyri yerinde gözlendi. Yapılan denetimler, tesislerin tamamlanma sürecine ilişkin bilgi paylaşımı ile sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK, KENTTE YAPIMI SÜREN SOSYAL HİZMET TESİSLERİNİN İNŞAAT ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.