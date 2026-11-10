Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3839 +0,12%
Bist 11.763,67 +0,44%
Altın Gram 6.592,45 -0,55%
EUR/USD 1,1228 +0,09%
Brent Petrol 89,42 -3,40%
--°

Sosyal hizmet yatırımlarına yerinde takip: Bayrak sahada inceledi

Orhan Bayrak öncülüğündeki heyet, Eskişehir'de Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çocuk Evleri Sitesi inşaatlarını yerinde denetledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sosyal hizmet yatırımlarına yerinde takip: Bayrak sahada inceledi

ziyaret programı ve hedeflenen tesisler:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ile İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Hacıoğlu, kent genelinde devam eden yatırımları yerinde denetledi. Ziyaret programı kapsamında Cafer Güven Huzurevi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve yapım çalışmalarına yeni başlanan Çocuk Evleri Sitesi inşaat alanları gezildi.

çalışmaların durumu ve bilgi alımı:

Heyet, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve inşaatların son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Teknik ve idari yetkililerle yapılan görüşmelerde projelerin mevcut aşamaları ele alındı.

projelerin değerlendirilmesi:

İncelemeler sırasında projelerin ilerleyiş süreçleri değerlendirildi ve ilgili kurum yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda çalışmaların seyri yerinde gözlendi. Yapılan denetimler, tesislerin tamamlanma sürecine ilişkin bilgi paylaşımı ile sonlandırıldı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK, KENTTE YAPIMI SÜREN SOSYAL HİZMET...

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ ORHAN BAYRAK, KENTTE YAPIMI SÜREN SOSYAL HİZMET TESİSLERİNİN İNŞAAT ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te duygu dolu oratoryo: öğrenciler 10 kasım'ı sahnede yaşattı
images

Şehit Emre Albayrak'ın hatırası OMÜ Ladik MYO kütüphanesinde yaşatılacak
images

Yunusemre'de Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı
images

Ardahan'da 10 kasım anmaları: Atatürk saygı, minnet ve özlemle anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi