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Sosyal medya paylaşımı soruşturmayı derinleştirdi: Ali Haydar Kurum tutuklandı

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Ümraniye'de yakalanan Ali Haydar Kurum, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medya paylaşımı soruşturmayı derinleştirdi: Ali Haydar Kurum tutuklandı

Sosyal medya paylaşımı soruşturmayı derinleştirdi: Ali Haydar Kurum tutuklandı

Sosyal medya platformunda paylaşılan ve "Vanlı bir iş insanı" ifadesiyle yayılan görüntülerin ardından gözaltına alınan Ali Haydar Kurum, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı. Paylaşımda yer alan görüntülerin, Vanlı işadamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın görüntülerine benzer bir biçimde çekildiği, yapılan incelemelerde videodaki kişinin İstanbul Pendik'te ikamet eden Ali Haydar Kurum olduğu tespit edildi.

soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın içeriğiyle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi uyarınca "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Emniyet ve savcılık incelemeleri, soruşturmanın iletişim mecraları üzerinden başlatıldığını ve dosyanın TCK 301 çerçevesinde değerlendirildiğini gösterdi.

emniyet işlemleri ve tutuklama:

Ümraniye'de yakalanan Kurum, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Emniyet kayıtlarında Kurum hakkında, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi. Soruşturma ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Kurum, adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı.

Olay, sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerin kimlik tespiti ve adli süreçlere dönüşmesine örnek teşkil ederken, yürütülen soruşturma kapsamında hukuki değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alınan Ali Haydar Kurum tutuklandı

Sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alınan Ali Haydar Kurum tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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