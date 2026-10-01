Sosyal medyada gerilim üreten kişilere 10 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul'da sosyal medya platformlarında canlı yayınlar yaparak kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, yayın içeriklerinin aile yapısına aykırı olduğu ve dijital gelir elde etmeye yönelik birlikte hareket etme tespitleri ön plana çıktı.

Soruşturmanın yürütülmesi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sanal devriye çalışması gerçekleştirdi. İncelemelerde özellikle TikTok, Instagram ve X platformlarında canlı yayın yapan bazı hesapların; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet temalı içerikler paylaştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında bu yayınların aynı zamanda izlenme ve etkileşim odaklı dijital gelir sağlama amacı taşıdığı, şüphelilerin koordineli hareket ettiği değerlendirildi. Yapılan ön tespitlerde suç teşkil edebilecek içeriklerin Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" kapsamına girebileceği kaydedildi.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Bu değerlendirmeler üzerine gece saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere eş zamanlı operasyon planlandı. Operasyon, Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara yönelik olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulandı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor ve soruşturma çerçevesinde adli süreç gerektiği şekilde yürütülecek.

Emniyet güçleri, sosyal medya üzerinden yayın yapan kişilerin içeriklerinin takibine devam edeceğini, benzer eylemlerin tespit edilmesi halinde cezai süreçlerin işletileceğini bildirdi.

Sosyal medya fenomenlerine 10 ilde operasyon: 10 gözaltı