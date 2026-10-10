Sosyal medyadaki sahte kredi kartı vaadi 412 bin liralık kayba yol açtı

Olayın özeti:

Ankara'da piknik ve mangal ürünleri satışıyla uğraşan 52 yaşındaki Murat Em, sosyal medyada gördüğü özel bir bankaya ait olduğunu düşündüğü yüksek limitli kredi kartı ilanına başvurduğunu belirtiyor. İlan üzerinden temasa geçtiği kişiler, yeni kartının yüksek limitli açılması için 2 milyon lira limitli başka bir kartın referans gösterilmesini istedi. Em, söz konusu kartın bilgilerini paylaştıktan kısa süre sonra hesabından toplam 412 bin lira çekildiğini fark etti.

Mağdurun iddiasına göre paralar İstanbul merkezli, kişisel temizlik ürünleri üreten bir firma üzerinden iki taksit halinde çekildi. Em, işlemi fark eder etmez kartını kullanıma kapattı, banka hesaplarına kısıtlama getirdi ve polise başvurdu.

dolandırılma yöntemi:

Murat Em, sürecin hızla ilerlediğini ve olayın dakikalar içinde geliştiğini aktardı. İlk etapta bankadan arandığını ve kendisinden “en yüksek limitli” kartını referans göstermesi istendiğini söyledi. Kart bilgilerini paylaştıktan sonra kısa süre içinde telefonuna hesabından para çekildiğine dair mesaj geldi. Em, aynı zamanda dolandırıcılarla görüntülü görüşme de yaptığını, tepki gösterince görüşmenin kesildiğini anlattı.

Ayrıca Em, adına sahte fatura düzenlendiğini ve faturada kendisinin alakasının olmadığı temizlik ürünlerinin yer aldığını iddia etti. Faturayı gönderen firma ile görüşmesinde herhangi bir ürün almadığını belirttiğini, belgede imza olmamasına rağmen ödemenin yapıldığı ve bir başkasının teslim aldığı göründüğünü öğrendiğini söyledi. İddiaya göre dolandırıcılardan biri kendisini arayarak, “Geçmiş olsun paranı aldık” dedi.

mağdurun tepkisi ve hukuki adımlar:

Murat Em, bankaya giderek işlemi iptal ettirmeye çalıştığını ancak şifre kullandığı için bankanın iptal etmediğini belirtti. Em, durumu polise bildirdiğini ve hukuki süreci başlattığını, ayrıca tüketici mahkemesine de başvurmayı planladığını söyledi. Şikayet prosedürüne göre belirli bir süre bekleneceğini ve ardından ek yasal adımlar atılacağını ifade etti.

Mağdur, dolandırıcılarla yeniden iletişim kurmayı denediğini ancak muhatap olduğu kişilerin kimliğini doğrulayamadığını ve telefonun kendisine kapatıldığını anlattı. Em, şirketin dolandırıcılarla ortaklığı olup olmadığını bilmediğini vurguladı ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini belirtti.

Olay, internet ortamındaki sahte ilanların ve yüksek limit vaadinin kullanıldığı dolandırıcılık yöntemlerinin tipik bir örneği olarak kayda geçti. Şu aşamada soruşturma ve inceleme süreçlerinin sonucuna göre hukuki ve adli işlemlerin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

İNTERNETTE GÖRDÜĞÜ YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KARTI BAŞVURU İLANINI GERÇEK SANAN 52 YAŞINDAKİ MURAT EM, İLAN ÜZERİNDEN İRTİBATA GEÇTİĞİ KİŞİLER TARAFINDAN 412 BİN LİRASININ DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ.