Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sosyal medyadan kripto vaadiyle 3 Milyar 200 Milyon liralık hareket tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada kripto ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan ve hesaplarında 3,2 milyar TL görülen 12 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sosyal medyadan kripto vaadiyle 3 Milyar 200 Milyon liralık hareket tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Operasyon ve gözaltılar

Gaziantep merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçip dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda hesaplarında 3 Milyar 200 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detayları:

Yürütülen soruşturmada görev alan birimler, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalıştı; sahadaki operasyonları ise Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla vatandaşları yatırım, finans ve kripto alanında yüksek getiri vaatleriyle hedef aldıkları belirlendi.

Aklama yöntemi ve tespitler:

Soruşturma kapsamında tespit edilen yöntemler arasında, usulsüz elde edilen suç gelirlerinin "yatırım, finans ve kripto danışmanlığı" adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden aklanması yer aldı. Ekipler, bu yapıların finansal hareketlerini izleyerek hesaplarda yoğun para transferleri olduğunu raporladı.

Resmi açıklama ve değerlendirme:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, vatandaşları mağdur eden suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı ve operasyona katılan birimler tebrik edildi. Kurumlar, benzer suç örgütlerine karşı takip ve soruşturmaların devam edeceğini bildirdi.

Hesaplarında 3 Milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Hesaplarında 3 Milyar 200 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı
images

Kaza sonrası 22 günlük mücadele: Alanya'da üniversiteli genç yaşamını yitirdi
images

Amasya merkezli operasyonda binlerce sentetik hap ve bonzai ele geçirildi, 12 tu...
images

Ara tatilde çocuklar sahnede: ücretsiz tiyatro gösterileri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem