Sözcü bağlantılı dört kişi adli kontrollere bağlandı, birine ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlerde görevli dört şüpheli gözaltına alınmış; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

hakimlik kararları:

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Yonca Yücekaleli hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Diğer üç şüpheli — Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül ve İsmail Öz — ise imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın kapsamı ve kayyum:

Soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Soruşturmaya ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Sözcü soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı