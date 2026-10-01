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Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri'nin polis takibi şişli'de park kazasıyla sonuçlandı

Beşiktaş'ta 'dur' ihtarına uymayan Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri, Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı; anlar kamerada.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri'nin polis takibi şişli'de park kazasıyla sonuçlandı

Sözcü TV programcısı Deniz Türkeri'nin polis takibi şişli'de park kazasıyla sonuçlandı

İstanbul'da polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında 'dur' ihtarına uymadığı iddia edilen sürücünün takibi, Şişli'de park halindeki araçlara çarpmasıyla sonlandı. Olayda sürücünün Sözcü TV'de program yapan Deniz Türkeri olduğu belirlendi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunulan araç, sürücünün uymaması üzerine takibe alındı. Takip esnasında araç, Şişli'ye gelince direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

gözaltı ve görüntüler:

Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü. Olay anına ilişkin görüntüler ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde otomobilin park halindeki araçlara çarpma anı yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve araçlara verilen hasarın tespitine yönelik işlemler polisin koordinasyonunda devam ediyor. yetkililer, kazaya ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirirken, konuyla ilgili resmi açıklamaların emniyet tarafından yapılacağı kaydedildi.

Polisten kaçan TV programcısı Deniz Türkeri kaza yaptı: O anlar kamerada - Türkeri&#039;nin alkollü...

Polisten kaçan TV programcısı Deniz Türkeri kaza yaptı: O anlar kamerada - Türkeri'nin alkollü olduğu iddia edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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