Sözcü TV'ye kayyum atandı

Sözcü TV'ye sabah saatlerinde TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi. Mahkeme kararıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri kanal binasında arama yaptı.

Operasyonun seyri:

Sabah saatlerinde başlayan müdahale sırasında binada arama faaliyetleri yürütüldü ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, mahkeme kararına dayalı arama işlemlerini gerçekleştirirken bina içinde ve çevresinde denetim sağlandı.

Kayyum ataması ve gözaltı:

Kanal yönetimine TMSF tarafından kayyum atandığı belirtilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili süreç ve kurum müdahaleleri mahkeme kararına dayandırıldı.

Gelişmelerle ilgili detaylar ve resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde bekleniyor.

SÖZCÜ TV'YE OPERASYON: POLİS EKİPLERİ KANAL BİNASINDA ARAMA YAPIYOR