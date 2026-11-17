soruşturmanın kısa özeti:
Yetkili makamların bildirdiğine göre Sözcü TV ve gazeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
gelişmeler ve beklenti:
Kararın uygulanmasına ilişkin işlemler ve kurumdan gelecek resmi açıklamalar bekleniyor; konuyla ilgili ayrıntılar sınırlı tutuluyor.
Süreç ilerledikçe yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
Sözcü TV ve gazeteye yönelik soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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