Starbase'de yeni aşama: yörüngeden dönen Starship mekanik kollarla yakalandı

SpaceX'in yakalama başarısı

SpaceX, Starship roketinin üst kademesini oluşturan uzay aracını yörüngedeki yaklaşık 22 saatlik uçuşun ardından Teksas'taki Starbase tesisinde bulunan fırlatma kulesinin dev mekanik kollarıyla havada yakalayarak önemli bir adım attı. Kule olarak bilinen Mechazilla, halk arasında 'chopsticks' olarak anılan kollarıyla üst kademeyi fırlatma rampasında tutmayı başardı ve bu, dünya tarihinde yörüngeye ulaşmış bir uzay aracının kule kollarıyla havada yakalanması açısından bir ilk oldu.

test uçuşunun seyrinde neler oldu:

SpaceX'in 15'inci test uçuşu Cuma günü başladı ve amaç; hem roketin alt kademesini oluşturan Super Heavy güçlendiricisini hem de üst kademeyi güvenli şekilde Dünya'ya geri döndürmekti. Dönüş sırasında güçlendiricinin yakalanma için öngörülen konumda olmadığı tespit edildi; bunun üzerine güçlendirici rotası değiştirilerek Meksika Körfezi'ne yönlendirildi ve uçuş sonlandırma sistemi devreye girerek güçlendirici deniz yüzeyine ulaşmadan havada infilak etti. Aynı fırlatmada 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı şekilde yörüngeye yerleştirildi.

yeniden kullanılabilirlik ve sonraki adımlar:

Her iki aşamanın da Dünya'ya güvenli biçimde geri döndürülüp yeniden kullanılabilmesi, SpaceX'in fırlatma maliyetlerini düşürme hedefi ve Starlink ağını ölçeklendirme stratejisi için kritik önemde. Bu teknoloji, NASA'nın Artemis programı kapsamındaki Ay görevleri ile SpaceX'in Mars'a insan taşıma ve kalıcı yerleşimler kurma hedeflerinin altyapısını güçlendiriyor. Mevcut başarı, kule tabanlı yakalama konseptinin uygulanabilirliğine dair önemli doğrulamalar sunarken, gelecek testler sistemin güvenilirliğini ve operasyonel tekrarlanabilirliğini gösterecek.

SpaceX'in bu hamlesi, yeniden kullanılabilir roket teknolojilerinde yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor; şirketin sonraki hedefleri, hem operasyonel süreçleri iyileştirmek hem de teknolojiyi rutin görevlere entegre etmek olacak.

SpaceX, bir ilke imza atarak Starship roketinin üst kademesini oluşturan uzay aracını, yörüngedeki uçuşunun ardından fırlatma kulesindeki mekanik kollarla havada yakalamayı başardı.