Su gelmeyen konutlar: Arnavutköy'de binlerce kişi teslimat için bekliyor

Baklalı projesinde son durum:

İstanbul Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen projede 3 bin 932 konut, 38 iş yeri, 2 cami ve 1 ilkokul yer alıyor. Projedeki binaların büyük bölümü tamamlanmış, elektrik bağlantıları sağlanmış, birçok noktada asfalt ve aydınlatma çalışmaları bitirilmiş durumda. Buna karşın, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılması gereken su ve atık su bağlantılarının tamamlanmaması nedeniyle konutlar hak sahiplerine teslim edilemiyor. Sorunun yaklaşık 13 bin kişiyi etkilediği belirtiliyor.

Dron görüntüleri, blokların dış cephelerinin büyük oranda bitirildiğini, balkon korkulukları ve bazı iç mekân düzenlemelerinin tamamlandığını gösteriyor. Sosyal alanlar ve çevre düzenlemesi birçok noktada hazır olsa da altyapıya bağlı yol ve peyzaj çalışmalarının bazı kısımlarında eksiklikler göze çarpıyor.

İSKİ bağlantıları ve yargı süreci:

Projeye ilişkin iddialara göre esas engel, İSKİ'nin su ve kanalizasyon hatlarını devreye almayışından kaynaklanıyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bazı TOKİ projelerini 'su havzaları mevzuatına ve imar kurallarına aykırılık' iddiasıyla yargıya taşıdığına dair bilgiler bulunuyor. Bu hukuki ve teknik tartışmalar, altyapı bağlantılarının ne zaman tamamlanacağına dair belirsizliği artırıyor ve teslim sürecinin önünü kesiyor.

hak sahiplerinin tepkisi ve günlük yaşam:

Hak sahipleri ve bölge sakinleri sorunun çözülmesini istiyor. Hak sahiplerinden Süleyman Polat durumu şöyle özetliyor: ’2019’da TOKİ’ye başvurduk. Devlet yaptı ama bu sefer de İSKİ’ye takıldık. İSKİ suyu vermediği için hala teslim edilmedi. Bir İSKİ yüzünden biz kaç aydır boşu boşuna kira ödüyoruz.’ Polat, evrakların hazır olduğunu ve peşinatların yatırıldığını belirtiyor.

Bölge sakini Yeliz Sürücü ise altyapı konusunda net bilgiye erişilemediğini ve çeşitli duyumlar alındığını aktarıyor: ’Altyapıyla alakalı bir sıkıntı var denildi ama nedir, ne değildir tam olarak bilmiyoruz. ’Büyük ihtimalle su başka bir yerden gelecek’ diye duyumlar var. Şu an doğal gaz boruları döşeniyor ama su bağlandı mı, bağlanmadı mı tam bilgimiz yok.’ Sürücü, hak sahiplerinin haftalar içinde gelip evlerine uzaktan baktığını, bazı ailelerin 7-8 yıldır beklediğini de vurguluyor.

Projeyle ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarda konutların yıl bitmeden teslim edilebileceği belirtilmişti. Ancak altyapı eksiklikleri ve devam eden hukuki süreçler nedeniyle kesin teslim tarihleri belirsizliğini koruyor. Hak sahipleri teslimatın hızlandırılmasını ve su ile kanalizasyon bağlantılarının bir an önce yapılmasını talep ediyor.

Yetkililerden gelecek olası bir açıklama ve altyapı çalışmasının tamamlanma takvimi, bölgedeki yüzlerce ailenin planlarını doğrudan etkileyecek. Mevcut koşullarda teslimat sürecinin ne zaman sonuçlanacağı net değil ve hak sahipleri belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

TOKİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN 3 BİN 932 KONUT, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE BAĞLI İSKİ'NİN SU VE KANALİZASYON ALTYAPI BAĞLANTILARINI GERÇEKLEŞTİRMEMESİ NEDENİYLE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLEMEDİ