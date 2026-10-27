Suhail 2027 FIBA dünya kupası'nın maskotu olarak Doha'da tanıtıldı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından tanıtılan Suhail, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın resmi maskotu oldu. Maskotun adı, Körfez bölgesinde yüzyıllardır denizciler, göçebeler ve inci dalgıçları tarafından yön bulmak amacıyla kullanılan Süheyl yıldızından alınıyor.

maskotun ilham kaynakları:

Suhail, gök taşı ve yıldız parçalarından esinlenilerek tasarlandı; gövdesinde ise kristal yüzeyler ve metalik detaylar yer alıyor. Tasarımın doğrudan ilham kaynağı olan Süheyl (Batı dünyasında Canopus olarak bilinir) bölgedeki mevsimsel dönemin habercisi sayılıyor ve yıldızın, turnuva sırasında Katar semalarında görülmesi bekleniyor.

türkiye'nin katılım hakkı ve turnuva düzeni:

A Erkek Milli Basketbol Takımı, turnuvada yer alacak takımlar arasında bulunuyor. Türkiye, 31 Ağustos 2026 tarihinde turnuvaya katılmayı garantileyerek, ev sahibi Katar dışında organizasyona katılma hakkı elde eden ilk ülke oldu. Organizasyon 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve toplam 32 milli takım mücadele edecek.

Turnuva, tarihindeki ilk Orta Doğu ayağına taşınıyor; tüm karşılaşmaların Doha şehir merkezinde oynanması planlanıyor. Maskot Suhail’in tanıtımı, ev sahibi coğrafyanın kültürel ve göksel motiflerini turnuvaya entegre etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN DE KATILMA HAKKI KAZANDIĞI 2027 FIBA BASKETBOL DÜNYA KUPASI'NIN RESMİ MASKOTU SUHAİL, KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA TANITILDI.