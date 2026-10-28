Şuhut'ta 29 ekim coşkusu: cumhuriyetin 103. yılı anıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören programı:

Törene Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Cumhuriyet Savcısı Ömer Çimenoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediye Başkanlığı yetkilileri tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenler anıldı.

Birlik ve dayanışma vurgusu:

Millî Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Şuhut'ta düzenlenen törende, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve millî dayanışma ruhu bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.

İlçedeki 29 Ekim kutlamalarının çeşitli etkinliklerle devam edeceği belirtildi; yetkililer vatandaşları programlara katılmaya davet etti.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDE, CUMHURİYET’İN İLANININ 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.