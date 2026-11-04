Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Sultangazi'de, İSKİ ekiplerinin çalışma yürüttüğü Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta yağışın ardından zemin çökmeleri meydana geldi. Olay, saat 16.30 sıralarında kaydedildi.

Çökme sonucu park halindeki bir otomobil kısmen boşluğa düştü. Görgülere göre çalışma sonrasında sokakta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı iddia ediliyor.

Müdahale ve görüntüleme:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede müdahale için gelen ambulanslardan birinin lastiği sokaktaki çukura düştü ve aracın bölgeden ayrılmasında aksama yaşandı.

Olay yerindeki çöküntüler ve otomobilin bulunduğu alan, dronla havadan görüntülendi; bu kayıtlar çöküntünün boyutunu ve etkilenen alanı gösterdi.

Güvenlik ve çevresel riskler:

Sokak zemininde meydana gelen çökmeler, hem park halindeki araçlar hem de yaya ve kara ulaşımı açısından risk oluşturuyor. Bölgedeki çalışmanın ardından uyarı ve bariyer uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Olayla ilgili olarak yetkililerden yapılacak açıklama veya alınacak ek güvenlik önlemlerine ilişkin resmi bir duyuru bekleniyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE İSKİ EKİPLERİNİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SOKAKTA YAĞIŞIN ARDINDAN ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ. PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL KISMEN BOŞLUĞA DÜŞERKEN, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN AMBULANSIN DA BİR LASTİĞİ ÇUKURA DÜŞTÜ.