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Sultangazi'de Lütfi Aykaç Bulvarı kısa sürede suyla doldu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı'nda yoğun su birikintilerine neden oldu; sürücüler ve yayalar zorlandı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:37

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 22:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Sultangazi'de Lütfi Aykaç Bulvarı kısa sürede suyla doldu

Sultangazi'de sağanak sonrası bulvar suyla kaplandı

İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, Sultangazi ilçesindeki Lütfi Aykaç Bulvarı ve çevresi su birikintileriyle doldu. Olay, özellikle Yunus Emre Mahallesi kesiminde gözlendi ve yol yüzeyinde belirgin su toplulukları oluştu.

etkilenen alan ve yaşananlar:

Sağanak sonrası bulvarda biriken sular nedeniyle seyir halindeki sürücüler ilerlemekte zorlandı; bazı araçlar yavaşlamak zorunda kaldı. Yayalar da su birikintilerinin bulunduğu noktalardan geçerken güçlük yaşadı ve geçişlerde dikkatli olundu.

ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki etkiler:

Kısa süreli yoğun yağış, bulvar üzerindeki trafik akışını etkiledi ve bölgeden geçenlerin tedbirli hareket etmesine neden oldu. Su birikintilerinin temizlenmesi ve yolun normale dönmesi için koşulların stabil hale gelmesi beklendi.

İSTANBUL&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SULTANGAZİ&#039;DE LÜTFİ AYKAÇ BULVARI&#039;NDA YOL GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER...

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SULTANGAZİ'DE LÜTFİ AYKAÇ BULVARI'NDA YOL GÖLE DÖNDÜ. SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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