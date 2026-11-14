Sultanhisar'da Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresine tel örgüyle güvenlik takviyesi

Okul çevresinde yeni güvenlik önlemi:

Sultanhisar Belediyesi, Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisesi çevresindeki güvenlik çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmada okulun çevresine tel örgü çekilerek öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri tarafından yürütülen uygulama kapsamında çevre düzenlemesi ve tel örgü montajı tamamlandı. İşlemin amacının, okul çevresinde olası risklerin azaltılması ve öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmesinin sağlanması olduğu bildirildi.

Başkanın açıklaması:

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çalışmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Atça Şehit Mutlu Uçar Anadolu Lisemizin çevresinde güvenliği artırmak amacıyla tel örgü çalışmalarımızı tamamladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenliği ve eğitimi için her zaman okullarımızın yanındayız" dedi.

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, ATÇA ŞEHİT MUTLU UÇAR ANADOLU LİSESİ ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA TEL ÖRGÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.