maç özeti:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 7. haftasında oynanan Kayseri derbisinde Kayseri Şekerspor, Sümer Stadı'nda konuk ettiği Kocasinan Şimşekspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Abdulbaki Özküçük, Hamza Ali Köksalan ve Ahmet Aşkın Erimtek olarak kayıtlara geçti.

Maçın ilk yarısında dakikalar 40'ı gösterirken Kayseri Şekerspor, Eren Torbalı ile öne geçti. Devreye yakın bir sürede, 45. dakikada Çağrı Elgölgesi farkı ikiye yükseltti ve skor tabelası ilk yarı sonunda 2-0'a geldi. İkinci yarıda Kocasinan Şimşekspor'un çabaları gol getirmedi; karşılaşmanın sakin görüntüsü 80. dakikada Kayseri Şekerspor adına çıkan Enes Koçoğlu'nun kırmızı kartıyla hareketlendi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayseri Şekerspor sahaya Abdussamed Karakoyun; Enes Koçoğlu; Talha Özyürek; Muhammed Aybar; Buğra Sarıkaya; Süleyman Öztürk (Arda Hasan Öğretir dk. 60); Seyit Mehmet Söğüt; Çağrı Elgölgesi (Ziyahan Erbaşı dk. 85); Mehmet Turan Karamahmut (Eren Torbalı dk. 30); Halil Can Coşkun (Ömer Turan Görgüç dk. 85) ve İsmet Yazgan on bir'iyle çıktı. Kocasinan Şimşekspor kadrosunda ise Cihan Şentürk; Göktuğ Yayla; Mertcan Babayiğit; Kemal Aydın (Erkan Kapar dk. 46); Sabri Çakır; Eray Akyol; Umut Türk; Halil Coşkun (Eren Sezen dk. 76); Hüseyin Barış Temizyürek; Efe Güler (Eray Ergin dk. 46) ve Selahattin Enes Kılıç yer aldı.

Karşılaşmanın gollerini Eren Torbalı (dk. 40) ve Çağrı Elgölgesi (dk. 45) kaydetti. Maçta kaydedilen tek kırmızı kart ise Enes Koçoğlu (dk. 80) için gösterildi. Bu sonuçla derbi Kayseri Şekerspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP 7. HAFTASINDA KAYSERİ DERBİSİ OYNANDI. SÜMER STADI'NDA OYNANAN DERBİYİ KAYSERİ ŞEKERSPOR 2-0 KAZANAN TARAF OLDU.