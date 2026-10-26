Sungur FK genç takımı farklı skorla ilk galibiyetini aldı

maç özeti:

Kayseri U19 Ligi ikinci haftasında Sungur FK, Sümer Stadı'nda oynanan karşılaşmada Develispor'u 5-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, kontrollü oyunu ve etkili hücumlarıyla rakibine şans tanımadı. Hakem triosu Mert Mustan Müsüroğlu, Fikri Aslantaş ve Oğuz Çakır devre boyunca müsabakayı yönetti.

maçın dönüm noktaları:

Sungur FK'nin gollerini Kadir Yıldırımcan (dk.11, dk.48), Hüseyin Ekinci (dk.32), Çınar Kamarot (dk.45+2) ve Veli Melih Demirci (dk.51) kaydetti. İlk yarıda elde edilen 3-0'lık üstünlük, ikinci yarıda da dakikalar 48 ve 51'i gösterirken gelen gollerle perçinlendi. Maçın akışında özellikle 45+2'de gelen gol ile devre arasında moral üstünlüğünü elinde tutan Sungur FK, ikinci yarıda hızlı bir başlangıç yaparak skoru açtı.

kadrolar ve önemli gelişmeler:

Sungur FK sahaya Yusuf Mustafa Yücel; Erkan Efe Yağmur; Veli Melih Demirci; Muhammed Sağır; Yiğit Efe Sarıdağ; Emre Bulut; Yusufcan Arslan; Çınar Kamarot; Hüseyin Ekinci; Kadir Yıldırımcan; Tolgahan Efe Karslı ilk 11'i ile çıktı. Oyuna sonradan girenler arasında Polat Haspolat (dk.46), Berar Ekici (dk.46), Muhammed Emin Şahbaz (dk.68), Selahattin Oskay (dk.68), Servet Suci (dk.68) yer aldı.

Develispor cephesinde Bilal Durmuş; Hacı Ahmet Bakkal; Ömer Faruk Gürbüz; Hüseyin Safa; Furkan Çakı; Abdul Melih Sarı; Muhammed Behlül Ağca; Ramazan Pakim; Mustafa Eren Merdim; Burak Efe Özçınar; Özgür Arıcı ilk 11'deydi. Develispor'da Hasan Hüseyin Evli (dk.46), Yusuf Gürkcü (dk.70), Halit Talha Özkul (dk.70) ve Adem Gürbüz (dk.70) gibi değişiklikler kullanıldı.

Müsabakada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Develisporlu Abdul Melih Sarı'nın 72. dakikada kırmızı kart görmesi oldu. Bu kart, Develispor'un savunma organizasyonunu zorlayarak skoru çevirmesini daha da güçleştirdi.

Sungur FK için bu galibiyet, genç takımın ligde moral ve puan açısından önemli bir adımını temsil ediyor. Develispor ise maçtaki pozisyon eksiklikleri ve eksik kalan disiplin unsurları üzerinde çalışarak bir sonraki haftaya hazırlanacak.

KAYSERİ U19 LİGİ 2. HAFTASINDA SUNGUR FUTBOL KULÜBÜ RAKİBİ DEVELİSPOR’U 5-0 MAĞLUP EDEREK İLK GALİBİYETİNİ ALDI.