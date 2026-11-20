Denetimin kapsamı ve başlangıç tarihi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Süper Lig’de yer alan futbol kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimini üstlenecek. Bakanlık açıklamasına göre denetimler, 23 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde yürütülecek.

Denetimlerin kapsamı çerçevesinde kulüplerin 01 Haziran 2025-31 Mayıs arasındaki işlem ve faaliyetleri incelenecek. Yapılan duyuruda denetimlerin, söz konusu döneme ait genel inceleme niteliğinde olduğu vurgulanıyor.

Önceki denetimler ve süreklilik:

Daha önce Süper Lig kulüpleri, aynı kanunun geçiş düzenlemelerine göre 2022-2024 yılları arasındaki iş ve işlemleri yönünden denetlenmişti. Bu yeni süreç, önceki denetimlerin devamı niteliğinde bir çerçeve sunuyor ve uygulamanın sürdürüldüğünü gösteriyor.

Ayrıca, erkekler futbol branşında 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig’de faaliyette bulunan 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin de, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025 dönem sonuna kadar olan işlem ve faaliyetlerinin denetimleri hâlen devam ediyor.

Denetimlerin sonuçları ve izlenecek yöntemler hakkında yapılan resmi açıklamalar, sürecin şeffaflığı ve mevzuata uygunluğun sağlanması hedefiyle takip ediliyor. Kulüplere yönelik bu tür genel denetimler, uygulamada düzenin ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

SÜPER LİG'DE YER ALAN FUTBOL KULÜPLERİ İLE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN MÜFETTİŞLER TARAFINDAN DENETLENECEK.