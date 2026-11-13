Süphan zirvesinde gökyüzüne oturan mercek bulutu

Süphan'da nadir bir doğa gösterisi:

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yükselen Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde, mercek bulutu (Lenticular bulut) oluştu. Zirvede beliren bu yapay olmayan formasyon, gökyüzünde dağın tepesine adeta yerleşmiş bir mercek görüntüsü sundu.

mercek bulutunun oluşumu ve görünümü:

Mercek bulutları genellikle yüksek dağlık alanlarda, nemli havanın yükselip soğuması ve uygun rüzgâr şartlarının bir araya gelmesiyle meydana geliyor. Süphan’da gözlemlenen bulut da bu koşulların sağlandığı anlarda şekillenerek, izleyenlere mercek ya da uçan daireyi anımsatan siluetler sundu. Bu tür bulutların karakteristik düzeni, fotoğrafçılar ve doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

bölge sakinleri ve görsel etki:

Oluşan manzara, hem bölge sakinlerinin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekti. İzleyenler arasında yer alan Ayhan Gültekin, "Türkiye’nin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Süphan Dağı, bu kez zirvesinde oluşan etkileyici mercek bulutuyla muhteşem bir manzara oluşturdu" dedi. İzleyenler bulutun dağın formuyla oluşturduğu kontrastı etkileyici buldu.

Gözlemciler, böyle anların bölge turizmine katkı sağlayabileceğini ve doğa fotoğrafçılığı açısından nadir kareler sunduğunu belirtiyor. Süphan Dağı'ndaki bu tür atmosferik olaylar, bölgenin doğal çeşitliliğini ve gözlem potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ SINIRLARINDA BULUNAN TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ DAĞI OLAN SÜPHAN DAĞI’NIN ZİRVESİNDE OLUŞAN MERCEK BULUTU, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI.