Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

Olayın gelişimi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, Özhan Ö. isimli kişi, sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü ve hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği adres:

Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eski eşi M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Kapı açılmayınca, buluşmayı engellemek amacıyla Özhan Ö. pencereden çıkmaya çalıştı; panikle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Soruşturma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton zemine düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili görevliler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından S.K. ile eski eşi M.A.Ç. gözaltına alındı. Ölen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA BİR KİŞİ, GECE SAATLERİNDE SEVGİLİSİNİN EVİNE GELEN ESKİ KOCASIYLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN PENCEREDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN PANİKLE DENGESİNİ KAYBEDEREK 3’ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ. AŞAĞI DÜŞEN KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.