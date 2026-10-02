Dolar 49,0918 +0,03%
Euro 55,2710 +0,10%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.606,44 -0,40%
EUR/USD 1,1246 +0,01%
Brent Petrol 102,60 +0,28%
--°

Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

Adana'da sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak için pencereden kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden Özhan Ö., 3'üncü kattan düşerek öldü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 03:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sürpriz ziyaret panik yarattı: pencereden çıkmaya çalışırken üçüncü kattan düştü

Olayın gelişimi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, Özhan Ö. isimli kişi, sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü ve hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği adres:

Olay, Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eski eşi M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Kapı açılmayınca, buluşmayı engellemek amacıyla Özhan Ö. pencereden çıkmaya çalıştı; panikle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Soruşturma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, beton zemine düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili görevliler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından S.K. ile eski eşi M.A.Ç. gözaltına alındı. Ölen kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ADANA’DA BİR KİŞİ, GECE SAATLERİNDE SEVGİLİSİNİN EVİNE GELEN ESKİ KOCASIYLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN...

ADANA’DA BİR KİŞİ, GECE SAATLERİNDE SEVGİLİSİNİN EVİNE GELEN ESKİ KOCASIYLA KARŞILAŞMAMAK İÇİN PENCEREDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN PANİKLE DENGESİNİ KAYBEDEREK 3’ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ. AŞAĞI DÜŞEN KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç göz...
images

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı
images

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapat...
images

Yarış iddiası kavşakta kazaya dönüştü: 6 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de elektronik ehliyet sınavında kulağındaki düzeneği fark edilen genç gözaltına alındı

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil takla attı: iki kişi yaralandı

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapatıldı

Yarış iddiası kavşakta kazaya dönüştü: 6 yaralı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı