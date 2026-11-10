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Sürüş hakimiyetini yitiren kamyonet elektrik direğini eğdi, cadde trafiğe kapandı

Bursa Osmangazi'de yağışta kayan kamyonetin elektrik direğine çarpması sonucu cadde trafiğe kapandı; ekipler direği sökerek yolu yeniden açtı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sürüş hakimiyetini yitiren kamyonet elektrik direğini eğdi, cadde trafiğe kapandı

Sürüş hakimiyetini yitiren kamyonet elektrik direğini eğdi, cadde trafiğe kapandı

Olay, sabah saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 16 CVB plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kamyonet ilk olarak orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı; çarpmanın ardından araç seyir halindeki iki otomobile de temas etti.

kaza ve araç bilgileri:

Çarpışmada etkilenen otomobillerin sürücüleri A.Y. yönetimindeki 34 GNP plakalı otomobil ve D.Y. idaresindeki 16 BJP plakalı otomobil olarak kaydedildi. Yetkililer, kazada yaralanan olmadığını bildirdi.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direği eğildi ve devrilme riski ortaya çıktı; bu nedenle ilgili cadde güvenlik amacıyla trafikte kapatıldı. Kapanma nedeniyle cadde boyunca uzun araç kuyrukları oluştu, bazı sürücülerin beklememek için orta refüj üzerinden karşı şeride geçtiği görüldü.

müdahale ve ulaşıma açılma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilme riski bulunan elektrik direğini kontrollü şekilde sökme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonrası direk kaldırıldı ve güvenlik önlemleri tamamlanınca cadde yeniden trafiğe açıldı.

Yetkililer, yağışlı hava koşullarında hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiğini, ayrıca orta refüj kullanımının tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ÖNCE ELEKTRİK...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ÖNCE ELEKTRİK DİREĞİNE ARDINDAN SEYİR HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ÇARPMANIN ETKİSİYLE EĞİLEN ELEKTRİK DİREĞİNİN DEVRİLME RİSKİNE KARŞI CADDE TRAFİĞE KAPATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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