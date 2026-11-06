Susmak da destek olabilir: kanserle mücadelede paylaşımın önemi

Kanser desteğinde telkin yerine eşlik

Günümüzde tıbbi olanaklar sayesinde kanser tedavilerinde sonuçlar daha olumlu olabiliyor, ama teşhis ve tedavi süreci hâlâ birçok kişi için ağır bir sınav. Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Ilgaz Topgül, kanser tanısı alanlarla kurulan iletişimde sık yapılan hatalara dikkat çekiyor ve yakın çevrenin rolünü yeniden tanımlıyor.

Hangi ifadeler hastayı zorlayabilir:

İyi niyetle söylenen bazı cümleler, hastaya güç vermekten çok baskı veya yalnızlaşma hissi verebiliyor. Ilgaz Topgül, örnek vererek bu tür ifadelerin çoğu zaman durumu hafifletmediğini vurguluyor: 'Kesinlikle yeneceksin' demek, gerçekte kimsenin garanti edemeyeceği bir kesinlik vaat ediyor ve hastalığın getirdiği belirsizliği yok sayıyor. Benzer şekilde, hasta deneyimini tam olarak anladığımızı varsayan 'anlıyorum' türü çıkarımlar da karşı tarafı daha yalnız hissettirebiliyor.

Topgül'ün önerisi, anlamaya çalışmaktan önce hastayı görmek ve onunla eşlik etmek. Hastanın çektiği acıyı ve korkuyu tam olarak kavramak çoğunlukla mümkün değil; ama zor anlarda yanında olmak, dinlemek ve yaşanan zorluğu kabul etmek rahatlatıcı olabiliyor.

'Güçlü ol' baskısına karşı yaklaşım:

Yakın çevreden sıklıkla duyulan bir diğer telkin de 'Güçlü olmalısın' şeklinde. Topgül'e göre bu beklenti hastaya baskı kuruyor; çünkü güç yalnızca soğukkanlılık değil, zorlandığını gösterebilme, ağlayabilme veya kızabilme kapasitesini de kapsar. Kimsenin her an güçlü olmak zorunda olmadığını kabul etmek, hem hasta hem de yakınları için daha gerçekçi ve sağlıklı bir tutum.

Aynı şekilde 'moralini yüksek tut ki kanseri yenebilesin' türü direktifler de ikircikli sonuçlar doğurabiliyor. Moralin yüksek olması gerçekten süreci kolaylaştırabilir; fakat zaten düşüşte olan bir morali zorla yüksek tutmaya çalışmak çoğu zaman ters etki yapar. Kanser deneyimi hayatın içinde yaşanıyor ve başka zorluklar da eşlik edebiliyor; bu yüzden duygulara alan açmak önemli.

Topgül, gerektiğinde onkoloji ekibi ve ruh sağlığı çalışanlarından destek istemenin iyi bir başlangıç olacağını belirtiyor. Bu, hem hastanın hem de yakınlarının duygusal yükünü paylaşmak için profesyonel bir yol sağlayabilir.

Duyguların paylaşılması ve sınırları:

Gözyaşlarını saklamanın işe yaramadığını söyleyen Topgül, duyguları paylaşmanın bağları güçlendirdiğini aktarıyor. Paylaşılan korku ve üzüntü çoğu zaman hafifliyor; bağın derinleşmesi, hastanın yalnız olmadığını hissetmesini sağlıyor. Ancak korkuları paylaşırken hastayı 'ölecekmiş gibi' davranarak daha fazla kaygılandırmak fayda getirmiyor; çünkü hastalığın en zorlayıcı yönü belirsizliktir.

Topgül ayrıca, acının sürekli tek konu haline gelmemesi gerektiğini; kanserle geçen hayatın içinde başka anların, küçük sevinçlerin de olabileceğini hatırlatıyor. Acıyı konuşmak, mutlu anları değersizleştirmez; aksine şeffaflık yakınlaşmayı destekler. Nasıl ki herkes tıbbi açıdan farklı deneyimliyorsa, psikolojik süreçler de kişiden kişiye değişir; emin olunamayan durumlarda bir uzmanla konuşmak doğru bir başlangıçtır.

Son olarak, hasta yakınlarının da en az hastalar kadar desteğe ihtiyaç duyabileceğini vurgulayan Topgül, destek aramanın hem hasta hem de yakını için güçlendirici olduğunu belirtiyor.

Pratik öneriler: Her zaman söyleyecek bir şey bulmak gerekmez; bazen aynı odada sessizce oturmak, elini tutmak veya sadece yanlarında olmak söylenebilecek her şeyden daha kıymetli olabilir. Sessizliği paylaşmak samimiyet ister ve genellikle hastaları dinlendirir. Ayrıca 'Nasıl yardım edebilirim?' diye sormak yerine ihtiyaçları hatırlamak ve küçük, somut destekler sunmak daha faydalı olabilir.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN KLİNİK PSİKOLOG ILGAZ TOPGÜL