Susurluk'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve iki av tüfeği ortaya çıkarıldı

Operasyon detayları:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon, dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir konut ve eklentilerine gerçekleştirilen baskınla başlatıldı.

ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda toplam 596,83 gram esrar, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 16 adet kartuş ele geçirildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alındı ve delil olarak kayda alındı.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyon kapsamında şüpheli Y.E.K. gözaltına alınarak gerekli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER