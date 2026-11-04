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Susurluk'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve iki av tüfeği ortaya çıkarıldı

Susurluk'ta Yeni Mahalle'de bir konuta düzenlenen operasyonda 596,83 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği ve 16 kartuş ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Susurluk'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve iki av tüfeği ortaya çıkarıldı

Operasyon detayları:

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyon, dün saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki bir konut ve eklentilerine gerçekleştirilen baskınla başlatıldı.

ele geçirilenler:

Adreste yapılan aramalarda toplam 596,83 gram esrar, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 16 adet kartuş ele geçirildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alındı ve delil olarak kayda alındı.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyon kapsamında şüpheli Y.E.K. gözaltına alınarak gerekli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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