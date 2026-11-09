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Suyun yükü azalıyor: Sakarya'da dezavantajlı gruplara yüzde 65 indirim

Sakarya'da SASKİ, 65 yaş üstü muhtaç ve kimsesiz vatandaşlar ile şehit yakınları, gaziler ve engelliler için su indirimini yüzde 65'e yükseltti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 18:03

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Suyun yükü azalıyor: Sakarya'da dezavantajlı gruplara yüzde 65 indirim

SASKİ genel kurulunda sosyal tarife genişletildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla, şehirdeki sosyal destek uygulamalarında kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Kurulda görüşülen 11 madde arasında yer alan düzenleme ile 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar için su tarifelerinde indirim oranı artırıldı.

karar detayları:

Alınan karar doğrultusunda, daha önce bazı gruplar için uygulanan indirim oranları güncellendi. Buna göre, şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların daha önce yararlandığı yüzde 50 indirim oranı yüzde 65 olarak revize edildi. Ayrıca, merkez ve kırsal bölgelerdeki 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar da beş ana tarifenin tamamında aynı oranda indirimden yararlanacak.

İndirim uygulamasıyla ilgili hukuki dayanak ve kapsam, SASKİ genel kurulunda ele alınan 2022 sayılı Kanun çerçevesinde belirlendi. Kurul kararlarıyla sosyal tarifenin kapsamının genişletilmesi, belediyenin su hizmetlerindeki sosyal sorumluluk yaklaşımının bir parçası olarak duyuruldu.

başkan alemdar'ın değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kararın hayırlı olmasını dileyerek belediyeciliğin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Alemdar, vatandaşların ihtiyaçlarını gözetmenin ve zor dönemlerde yüklerini hafifletmenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Başkan, alınan tarife düzenlemesini hem teknik bir adım hem de bir sorumluluk ve gönül işi olarak nitelendirdi.

Yapılan düzenleme ile su faturalarında sağlanacak indirimlerin özellikle gelir düzeyi düşük ve korunmaya muhtaç gruplar üzerindeki mali yükü hafifletmesi hedefleniyor. SASKİ yönetimi, uygulamanın hayata geçirilmesi sürecinde gerekli usul ve denetim mekanizmalarını işletileceğini bildirdi.

SASKİ KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SASKİ KASIM AYI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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