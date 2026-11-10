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Tabaklar Mahallesi'nde gece darp: yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Dün gece Bolu Tabaklar Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerin darp ettiği bir şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tabaklar Mahallesi'nde gece darp: yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Tabaklar Mahallesi'nde yaşanan darp iddiası

Bolu'da Tabaklar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildi. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişi çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili sağlık durumuna dair kurumlardan henüz ek bir açıklama yapılmadı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, saldırının nedeni şu an için tespit edilemedi. Olay sırasında şüpheli ya da şüphelilerin bulunduğu belirtiliyor; saldırıya uğrayanın ismi basına yansımadı. Olay anına ilişkin görgü tanıklarının ifadeleri, delil niteliğindeki unsurlar ve güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

güvenlik güçlerinin çalışması:

Polis ekipleri, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ifade alan görevliler ve çevredeki görgü tanıklarının beyanlarını değerlendiriyor; kaçan şüphelilerin tespiti için araştırma sürüyor. Soruşturmanın detayları yetkililerce paylaşılacak.

Olayla ilgili yeni gelişmeler olduğunda ilgili makamların açıklamaları doğrultusunda bilgi akışı sağlanacak.

BOLU’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE DARP EDİLEREK YARALANAN ŞAHIS, HASTANEYE...

BOLU’DA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE DARP EDİLEREK YARALANAN ŞAHIS, HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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