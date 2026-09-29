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Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Pendikspor, Bolu kampında taç atışları uzmanı Thomas Gronnemark’ı teknik ekibe kattı; maç başına 40-50 taçta etkinlik doğrudan maç sonuçlarını etkileyebiliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taç atışlarında üstünlük peşinde: Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Thomas Gronnemark Pendikspor’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, liglere verilen milli arayı Bolu kampında değerlendirirken teknik heyetine dünyaca tanınan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark’ı dahil etti. Kulübün ligin ilk 8 haftasında aldığı 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle elde ettiği 10 puanı artırma hedefiyle gerçekleştirilen hamle, set parçalardan birine odaklanıyor: taç atışları.

neden taç atışları önemli:

Gronnemark, bir maçta ortalama 40-50 taç atışı kullanıldığını vurgulayarak bu organizasyonların oyunun akışında belirleyici olduğunu söyledi. Ona göre taçlarda takım arkadaşlarına opsiyon oluşturmak, savunma ve ofans dengesini değiştirebilen kritik bir faktör. Gronnemark’ın ifadesiyle: "Taçlarda kötüyseniz kaybediyorsunuz, iyiyseniz kazanıyorsunuz."

Bu bakış açısı, Pendikspor’un kısa ve uzun vadeli taktik planlarında taçlardan nasıl faydalanılacağına dair yeni yaklaşımlar getirebilir; hem hücum varyasyonları hem de savunma geçişlerinde farklı metotlar uygulanacak.

çalışma metodu ve beklentiler:

Gronnemark, Pendikspor’a iki gün önce katıldığını belirterek kampın ilk günlerinde temel çalışmalar üzerinde durduklarını, ardından daha karmaşık ve hızlı taktik pratiklere geçeceklerini aktardı. Çalışma programı savunma ve ofansa yönelik farklı egzersizleri içeriyor ve hedef, oyuncuların yalnızca daha uzun taç atışı yapması değil, taç anlarında takım arkadaşlarına opsiyon yaratmasıdır.

Teknik ekibe katılmadan önce Arsenal’de Mikel Arteta’nın ekibinde, Liverpool’da Jürgen Klopp ile beş sezon ve daha önce birçok üst düzey kulüpte görev yapan Gronnemark, kariyerinde 18 kupa ve 6 kez bir üst lige yükselme başarısı yaşadı. Pendikspor cephesi ise oyuncuların ve teknik kadronun bu çalışmalara açık ve destekleyici olduğunu, bunun kendisini memnun ettiğini belirtti.

Pendikspor, bu uzman transferiyle maç içindeki küçük ama sık tekrar eden pozisyonlardan alacağı verimi artırmayı; böylece hem kısa vadede puan kayıplarını azaltmayı hem de sezon boyunca oyunun spesifik alanlarında üstünlük sağlamayı amaçlıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TAÇ ATIŞI ANTRENÖRÜ THOMAS GRONNEMARK

DÜNYACA ÜNLÜ TAÇ ATIŞI ANTRENÖRÜ THOMAS GRONNEMARK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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