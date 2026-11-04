Tahinli helvalı yağ somunu Konya ayazında rağbet görüyor

Tahinli helvalı yorumuyla geleneksel yağ somunu

Konya mutfağının sevilen pide çeşidi yağ somunu, kış mevsimine özel olarak hazırlanan tahinli helvalı versiyonuyla sofralardaki yerini aldı. Geleneksel tariflerde genellikle küflü peynir, sucuk, pastırma ve kavurma gibi tuzlu içlerle anılan yağ somunu, bu kez tahin ve helvanın birleşimiyle tatlı bir alternatif sunuyor.

Hazırlık ve pişirme yöntemi:

Ustalığın öne çıktığı ürün, kabarık hamuru ve bol tereyağıyla hazırlanıyor. Ustalar, iç kısmına helva koyup hem içe hem de üstüne bolca tahin dökerek ürünün kendine has dokusunu ve lezzetini oluşturuyor. Konya’daki üretimlerde odun ateşinde pişirme hâlâ yaygın; bu da lezzete ayrı bir kıvam ve aroma katıyor.

Usta Hakan Şendağlı’nın anlatımı:

Yağ somunu ustası Hakan Şendağlı, kışın ortaya çıkan bu çeşidin arka planını şöyle özetliyor: "Biz de Konya’nın kış aylarında yaşadığı, halk arasında 'Konya ayazı' olarak bilinen kuru ve sert soğuğu göz önünde bulundurarak bu geleneksel lezzeti insanları ısıtacak şekilde uyarladık. Bu ürünümüze 'tahinli helvalı' diyoruz."

Şendağlı, ürünün hem tatlı ihtiyacını hem de pide ihtiyacını karşılayan bir alternatif sunduğunu vurguluyor ve tahin ile helvanın yörede zaten sevilen tatlar olduğunu hatırlatıyor. "İçerisine helva doğruyor, hem içine hem de üzerine bolca tahin döküyoruz. Ortaya insanların içini ısıtan, lezzetiyle olduğu kadar enerji veren özelliğiyle de öne çıkan bir ürün çıkıyor," diyor.

Tüketici profili ve öneriler:

Usta Şendağlı, tahinli helvalı yağ somununun tüketiminde yaş sınırlaması olmadığını belirtiyor: "Bu ürünü tercih etmek için herhangi bir yaş sınırı yok. Tahin ve helva, 7’den 70’e herkesin bildiği ve severek tükettiği geleneksel lezzetler." Soğuk, kuru Konya kışlarında özellikle rağbet gören bu çeşit, hem sıcak servis edilmesi hem de enerji verici yapısıyla öne çıkıyor.

Yöresel tatları modern damaklara taşımayı amaçlayan fırın ve ustalar, geleneksel tarifleri korurken tüketici tercihlerine göre tuzlu ve tatlı alternatifleri aynı menüde sunuyor. Bu yaklaşım, yağ somununu hem yerel kültürün bir parçası olmaya devam ettiriyor hem de kış aylarında yeni tat arayanlara cazip bir seçenek sunuyor.

Yöresel lezzet kış moduna geçti