Talas'ta atıklar üretime kazandırılıyor: ahır atıklarından kompost gübresi

Talas'ta ahır atıkları komposta dönüşüyor:

Talas Belediyesi, tarım ve hayvancılığa verdiği destek kapsamında ahırlardan çıkan hayvan atıklarını kompost gübreye dönüştüren bir makineyle üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu uygulama atıkların değerlendirilmesini sağlayarak hem çiftçinin maliyetlerini düşürüyor hem de toprağın verimliliğini artırıyor.

tarımsal ekipman desteği:

Belediye, sadece kompost makinesiyle sınırlı kalmayıp, taş toplama makinesinden anıza direk ekim makinesine, koyun yıkama banyoluğundan tohum eleme selektörüne kadar çok çeşitli araç-gereci üreticilerin kullanımına sunuyor. Bu araçlar kırsal mahallelerde modern tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor ve üreticilerin sahada daha verimli çalışmasına imkan tanıyor.

üreticilerin görüşleri:

Makineden elde edilen kompost, çiftçilerin doğal gübre ihtiyacını karşılayarak kimyasal gübre kullanımını azaltma potansiyeli taşıyor. Sunulan desteğin, özellikle küçük ölçekli üreticilerin maliyetlerini düşürmede ve toprak sağlığını korumada etkili olduğu belirtiliyor.

Bir üretici, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hitaben, "Bizim toprağı ekip dikmemiz, ineğimizi koyunumuzu çoğaltmamız için her türlü imkanı sağlayan Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel hizmetler sunuyor, Allah razı olsun" diye konuştu.

Yetkililer, bu tür uygulamaların uzun vadede kırsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim açısından kritik olduğunu vurguluyor; kompost üretiminin yaygınlaşmasıyla hem çevresel hem de ekonomik faydaların artması hedefleniyor.

TARIM VE HAYVANCILIĞA VERDİĞİ DESTEKLE ÖNE ÇIKAN TALAS BELEDİYESİ, AHIR ATIKLARINI KOMPOST GÜBREYE DÖNÜŞTÜREN MAKİNE İLE ÜRETİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.