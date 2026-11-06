Talas’ta geçmişe açılan pazar: sonbaharın antika buluşması

etkinlik ve tarih:

Kayseri Talas'ta yedi yıldır süren Antika Pazarı, sonbaharın sonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. 8 Kasım Pazar günü kapılarını açacak pazar, her ayın ikinci pazarı bir araya gelen antikacıların oluşturduğu renkli tezgahlarla nostalji tutkunlarına ev sahipliği yapacak.

2019'da tarihi Harman Mahallesi Meydanı'nda başlayan etkinlik, artan ilgiyle birlikte Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'ne taşındı. Yeni yer, katılımcı sayısındaki artış ve daha geniş alan avantajı sayesinde pazarın düzenini ve ziyaretçi deneyimini güçlendirdi.

katılımcılar ve ürün çeşitliliği:

Antika Pazarı, sadece Talas ve Kayseri'den değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen antikacılarla zenginleşiyor. Ziyaretçiler halı, kilim, seccade, tespih, saat, para, pul ve çeşitli nostaljik ev eşyaları gibi binlerce ürün arasında geçmişin izlerini bugünle buluşturma fırsatı bulacak.

Etkinlik, alışverişin ötesinde bir kültürel zaman yolculuğu sunuyor; koleksiyon meraklıları ve meraklı ziyaretçiler, her tezgahın ardındaki hikâyeleri keşfederek farklı dönemlere dair izler taşıyan parçalarla karşılaşıyor.

belediyenin vizyonu ve çağrı:

Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, pazarın kültürel ve ticari değerine vurgu yapıyor. Başkan Yalçın'ın değerlendirmesi şöyle: Antika Pazarı, sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda geçmişle kurduğumuz gönül köprüsüdür. Burada eskiye duyulan özlemle kültürümüzü yaşatıyor, ticari canlılığı da destekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu nostalji dolu buluşmaya davet ediyorum.

Haftasonu düzenlenecek bu buluşma, nostalji ve kültürel mirasa ilgi duyan herkes için hem alışveriş hem de anlatılacak yeni hikâyeler vaat ediyor. Ziyaretçiler, Mevlana Mahallesi Pazar Yeri'nde kurulan tezgahlar arasında geçmişe kısa bir yolculuk yapma imkânı bulacak.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN’IN VİZYONUYLA YEDİ YILDIR HER AYIN İKİNCİ PAZARI TALAS’TA BİR ARAYA GELEN ANTİKACILAR, BU BULUŞMAYI SONBAHARIN SONUNDA DA SÜRDÜRÜYOR.