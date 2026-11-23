Taner Yılmaz'ın yeni seçkisi CURE Art Gallery'de

Sanatçı Taner Yılmazın "Henüz Tanışmadık" başlıklı sergisi, Bursa Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki CURE Art Galleryde sanatseverlerle buluştu. Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan seçki, galeri için ikinci sergi olma niteliği taşıyor ve 15 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta galeride Ekrem Yalçındağ ve Ahmet Oran da yer aldı. Sergide yer alan işler, tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmış portreler ve iç mekan sahnelerinden oluşuyor; bütünlük içinde görünen ile bilinen arasındaki mesafe üzerine yoğunlaşıyor.

portrelerde çoklu anlar ve doku katmanları:

Yılmaz'ın portreleri gerçekçi bir zemine sahiptir, ancak yüzlere uyguladığı boya lekeleri, serbest fırça hareketleri ve kesişen çizgiler aracılığıyla birden fazla anı aynı yerde birleştiriyor. Bazı çalışmalarda gözlerin ve yüz hatlarının çoğalması, bazılarında ise boyanın yüzün belirli bölümlerini örtmesi dikkati çekiyor. Sanatçının Velázquez ile Rembrandt çalışmalarına yaptığı etütlerin izleri, Lucian Freud'u anımsatan kalın ve heykelsi boya dokusuyla buluşuyor.

Renk paletinde öne çıkan ultramarin mavisi, mor, turkuaz ve kırmızı tonları, yüzlerin sakin ifadeleriyle zıtlık kuruyor; bu kombinasyon, tanıdık görünen yüzlerin zaman içinde başka bir boyuta kaydığı izlenimini uyandırıyor. Yılmaz bu yaklaşımını, "Portrelerde ifadeyi daha iyi yakalayabildiğime inanıyorum. İfade, insanın ellerinde, oturuşunda ve beden dilinde saklıdır. Gözler de tek kelime etmeden pek çok duyguyu aktarabilir. İzleyiciyi resmim karşısında kısa bir an için bile hipnotize edebiliyorsam, çalışmamı başarılı sayarım" sözleriyle özetliyor.